ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированной атаке по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона, часть оборудования была повреждена.

"Противник совершил очередной массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена", - написал Балицкий в мессенджере Мах.

По его словам, восстановительные бригады работают на тех участках, где позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает восстановительные работы.

"Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения", - добавил губернатор.