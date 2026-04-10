Поиск

МЧС России направило дополнительных специалистов в подтопленные районы Дагестана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в подтопленные районы Дагестана дополнительную группу из 100 спасателей, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в подтопленные районы республики прибудут 100 специалистов и 30 единиц техники Донского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в шести муниципальных образованиях региона остаются подтопленными восемь населенных пунктов: всего 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Продолжается восстановление энергоснабжения в трех муниципалитетах, газоснабжения - в двух, а также холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе.

Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

