Восстановлено транспортное сообщение с самым высокогорным селом РФ в Дагестане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Проезд транспорта по временной схеме налажен к селу Куруш в Дагестане, которое считается самым высокогорным в России, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Докузпаринском районе, на участке км 3 - км 26 автомобильной дороги "Усухчай - Куруш" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с селом Куруш восстановлено", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расчищать дорогу до полной ее ширины.

По данным из открытых источников, село Куруш является самым высокогорным и южным селением в России и находится на высоте порядка 2,5 тыс. м в Докузпаринском районе Дагестана.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, в результате наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.