Восстановлено транспортное сообщение с самым высокогорным селом РФ в Дагестане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Проезд транспорта по временной схеме налажен к селу Куруш в Дагестане, которое считается самым высокогорным в России, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Докузпаринском районе, на участке км 3 - км 26 автомобильной дороги "Усухчай - Куруш" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с селом Куруш восстановлено", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают расчищать дорогу до полной ее ширины.

По данным из открытых источников, село Куруш является самым высокогорным и южным селением в России и находится на высоте порядка 2,5 тыс. м в Докузпаринском районе Дагестана.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, в результате наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 10 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников банды Басаева

Емкость с нефтепродуктами загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь более 150 беспилотников ВСУ

Более 50 БПЛА уничтожено в 10 районах Ростовской области минувшей ночью

Все пропавшие на Камчатке туристы найдены, двое погибли

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8966 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов