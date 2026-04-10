Подросток погиб в Херсонской области, подорвавшись на украинской мине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Подросток погиб в селе Костогрызово (Херсонская область) в результате наезда на украинскую мину, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

"В селе Костогрызово Алешкинского МО (муниципального округа - ИФ) при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Он добавил, что в селе Новая Маячка в результате атаки украинского дрона ранения получили двое мужчин. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.