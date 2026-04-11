Два человека погибли в Херсонской области из-за атаки украинского дрона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще двое получили ранения в поселке Любимовка (Каховский округ Херсонской области) в результате атаки украинского дрона по машине такси, сообщил глава округа Павел Филипчук.

"В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен. Также произошло попадание в другую гражданскую машину, в которой водитель получил ранения", - написал Филипчук в суббота в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки повреждены еще два автомобиля, люди не пострадали.