ФСБ сообщила о задержании сотрудника горадминистрации Мариуполя по делу о госизмене

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Чиновник Мариупольский городской администрации подозревается в передаче украинским спецслужбам данным о дислокации российских военных, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, подозреваемый через интернет связался с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Мариупольского муниципального округа (Донецкая народная республика).

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России. Чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.