Глава Минздрава РФ призвал проходить вакцинацию от инфекций в условиях паводка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан проходить вакцинацию от инфекционных заболеваний в условиях паводка и соблюдать рекомендации медиков.

"Отдельно хотел бы обратиться к гражданам - прохождение вакцинации от инфекций в условиях паводка крайне важно, призываю соблюдать рекомендации медиков, это поможет сохранить жизнь и здоровье", - сказал Мурашко на заседании оперативного штаба по вопросам готовности системы здравоохранения к паводкоопасному периоду с участием руководителей систем здравоохранения регионов России.

По его словам, при планировании эвакуационных мероприятий регионам РФ следует уделять особое внимание уязвимым категориям граждан, в частности беременным женщинам, детям в возрасте до года, маломобильным гражданам, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе находящимся на гемодиализе, чтобы при необходимости обеспечить им своевременное оказание медпомощи.

Мурашко отметил, что особое внимание следует уделить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, а также санитарным условиям, которые там созданы.

Для снижения инфекционной угрозы в условиях чрезвычайной ситуации крайне важно обеспечить иммунизацию населения. "Приоритетные группы для иммунизации: работники пищеблоков и предприятий общественного питания, сотрудники коммунальных служб, эвакуированные граждане в пунктах временного размещения, дети, а также лица, работающие в очагах ЧС, - волонтеры, спасатели МЧС и другие специалисты", - сказал министр.

Ранее Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в Дагестане из-за паводков были подтоплены более 40 объектов системы здравоохранения.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. 9 апреля в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, в результате наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Дагестан Михаил Мурашко Минздрав РФ
