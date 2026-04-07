В Дагестане из-за паводков был подтоплен 41 объект системы здравоохранения

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане из-за паводков были подтоплены более 40 объектов системы здравоохранения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"41 объект системы здравоохранения был подтоплен, поэтому оценку мы проведем уже по результатам, когда все мероприятия завершим", - сказал Мурашко во вторник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр сообщил, что проводится вакцинация от гепатита А населения пострадавших от наводнения районов Дагестана; дефицита препаратов для вакцинации не отмечается. Коечной мощности для оказания медицинской помощи достаточно.

По его словам, "человеческих ресурсов достаточно, работают сегодня 97 формирований, есть возможность увеличения". Организована помощь по пунктам временного размещения, выдвинули мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Помимо этого, проводится контроль гуманитарной помощи, "для того, чтобы исключить поступление (лекарственных) препаратов с нарушением температурной цепочки хранения или просроченных". По словам министра, все это контролируется медицинскими работниками, и безопасность обеспечена.

Особое внимание уделяют беременным женщинам, потому что в зоне подтопления находятся 110 беременных женщин, 11 из них - на поздних сроках беременности, а также 278 детей до года. Вся медицинская помощь им организована.

В результате сильных дождей, прошедших в регионе 28 марта и 4-5 апреля, пострадало порядка 15,5 тысяч человек, были подтоплены домовладения, дороги, электроподстанции, электроснабжение было ограничено почти в двух десятках районов республики.