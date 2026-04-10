Прокуратура предложила расследовать прорыв дамбы в Дагестане в рамках уголовных дел

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура предлагает расследовать обстоятельства прорыва плотины Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай в Дагестане в рамках уголовных дел о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды.

"Установлено, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения, что привело к прорыву плотины, неконтролируемому сбросу водных масс и затоплению прилегающей территории, в том числе населенных пунктов", - говорится в телеграм-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Материалы надзорного ведомства направлены в следственное управление СК РФ по Дагестану для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, от наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.