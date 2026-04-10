Поиск

Песков заявил о гуманитарном характере пасхального перемирия

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер, но Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира, заявили в Кремле.

"Оно (перемирие - ИФ) носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинского народа. Поэтому (перемирие - ИФ) носит исключительно гуманитарный характер", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности ненанесения ударов и после объявленного пасхального перемирия, Песков заявил: "Как мы неоднократно говорили, как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира - прочного, устойчивого и этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно".

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, президента России Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

"Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", - говорилось в сообщении.

"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - заявляли в Кремле.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вакцинация от гепатита А началась после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

 Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку обвинили в рейдерском захвате предприятия АПК

Восемь человек пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Взрыв произошел на складе с пиротехникой в центре Владикавказа

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

 Volga расширит модельный ряд среднеразмерным кроссовером K40

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех участников банды Басаева
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов