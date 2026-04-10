Песков заявил о гуманитарном характере пасхального перемирия

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер, но Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира, заявили в Кремле.

"Оно (перемирие - ИФ) носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинского народа. Поэтому (перемирие - ИФ) носит исключительно гуманитарный характер", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности ненанесения ударов и после объявленного пасхального перемирия, Песков заявил: "Как мы неоднократно говорили, как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира - прочного, устойчивого и этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно".

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, президента России Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявлено перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

"Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", - говорилось в сообщении.

"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - заявляли в Кремле.