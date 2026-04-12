Минобороны РФ заявило, что Украина нарушает пасхальное перемирие

В военном ведомстве отметили, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Украина нарушает пасхальное перемирие, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", - говорится в его сообщении.

"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены", - заявило Минобороны.

По его данным, сорваны четыре попытки выдвижения ВСУ на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

"Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате ранения получили мирные жители, в том числе ребенок", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, осуществили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением БПЛА октокоптерного типа - 67 и самолетного - 15", - сказано в сообщении.

Между тем, как отметили в Минобороны, российская армия соблюдает пасхальное перемирие и остается на ранее занятых позициях.

"В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении ведомства.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступило в силу в 16:00 по московскому времени 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это решение носит гуманитарный характер.

Было объявлено, что президент дал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. В то же время войскам приказано быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины, а также любые ее агрессивные действия.