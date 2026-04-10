Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прорабатывает возможность заключить соглашения с нефтяными компаниями об увеличении поставок топлива на внутренний рынок, объемы будут соответствовать его потребностям, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы это рассматривали на штабе (заключение соответствующего соглашения - ИФ), и это одно из предложений, которое было изучено. Сейчас Минэнерго прорабатывает с компаниями, с Федеральной антимонопольной службой проект таких соглашений", - сказал он.

Он отметил, что соответствующие квоты от объема производства должно определить Минэнерго, но подчеркнул: "Сколько нужно на внутренний рынок, столько и будет".

С конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения "Петербургская биржа" ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Нефтеперерабатывающие заводы России сталкиваются с атаками беспилотников и вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы стартуют и плановые ремонты НПЗ.

Ранее в качестве поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщал глава ФАС Максим Шаскольский.

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

