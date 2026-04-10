Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прорабатывает возможность заключить соглашения с нефтяными компаниями об увеличении поставок топлива на внутренний рынок, объемы будут соответствовать его потребностям, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы это рассматривали на штабе (заключение соответствующего соглашения - ИФ), и это одно из предложений, которое было изучено. Сейчас Минэнерго прорабатывает с компаниями, с Федеральной антимонопольной службой проект таких соглашений", - сказал он.

Он отметил, что соответствующие квоты от объема производства должно определить Минэнерго, но подчеркнул: "Сколько нужно на внутренний рынок, столько и будет".

С конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения "Петербургская биржа" ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Нефтеперерабатывающие заводы России сталкиваются с атаками беспилотников и вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы стартуют и плановые ремонты НПЗ.

Ранее в качестве поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщал глава ФАС Максим Шаскольский.