Поиск

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Объемы нефтепереработки в мире в марте упали на 5 млн баррелей в сутки - до 77,1 млн б/с, падение стало самым резким с апреля 2020 года, сообщает ОПЕК в ежемесячном отчете, отмечая, что это на 4,1 млн б/с ниже, чем годом ранее.

Снижение вызвано существенным сокращением переработки в регионе к востоку от Суэца из-за изменения потоков нефти. Это усугубило уже существующее снижение переработки из-за сезонного техобслуживания, которое обычно достигает пикового уровня в апреле, отмечают аналитики. В марте объемы переработки нефти были на ниже 4,8 млн б/с "нормального уровня", из этого объема вклад геополитического фактора - 3,2 млн б/с, сезонного техобслуживания - 1,6 млн б/с.

В результате снижения переработки наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост маржи переработки, главным образом по средним дистиллятам. При этом аналитики отмечают, что в атлантическом бассейне, главным образом, американские НПЗ быстро наращивают переработку после возвращения из ремонтов. В марте увеличение составило 380 тысяч б/с к февралю, поскольку они стремятся воспользоваться высокой маржой, в то время как подавляющее большинство других ключевых нефтеперерабатывающих центров показали ежемесячное снижение.

В перспективе сезонный рост спроса на транспортное топливо может усугубить дефицит продукции, полагают в ОПЕК.

ОПЕК НПЗ Суэц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Хроники событий
