Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - До 14 человек увеличилось количество пострадавших при взрыве в складских помещениях во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"14:05: число пострадавших - 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Предварительно, в помещении находилась пиротехника. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди которых один ребенок. Состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, состояние ребенка - стабильное. Все госпитализированы и получают медпомощь.

Пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека.

Группировка спасателей увеличена до 195 человек и 49 единиц техники.



