В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В России за январь-апрель текущего года зафиксировано 13 нападений на образовательные организации, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"С начала 2025-2026 (учебного - ИФ) года 18 нападений на образовательные организации совершено. За январь-апрель зафиксировано нами 13 таких вооруженных атак", - сказал Колесник в пятницу на заседании итоговой коллегии Росмолодежи.

По его словам, в большинстве случаев дети идут на такие поступки, находясь под негативным влиянием третьих лиц или информационного пространства. "Провокаторы также пользуются и психологическим приемом, стараются занять их внеурочные интересы", - отметил он.