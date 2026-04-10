Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На месте взрыва на складе с пиротехническими изделиями во Владикавказе обнаружено тело одного погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. По предварительным данным, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. Все госпитализированы и получают медпомощь.

Пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека.

Группировка спасателей увеличена до 195 человек и 49 единиц техники.