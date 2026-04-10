НСЗК может стать ключевым поставщиком зерна для агрокластера СЭЗ в китайском Харбине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК, системный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай") может стать основным поставщиком зерна для сельскохозяйственного кластера свободной экономической зоны (СЭЗ) в Харбине (КНР). Возможный объем поставок - 3 млн тонн, сообщается в пресс-релизе НСЗК по итогам встреч с представителями Ляонинской портовой группой (Liaoning Port Co. Ltd., входит в China Merchants), управлением China Railway №3 Engineering Group, а также администрацией (СЭЗ) Харбина.

Переговоры, которые состоялись в Харбине и Даляне, были посвящены обсуждению совместных проектов и будущего сотрудничества в рамках поставок в Китай российской сельскохозяйственной продукции через Забайкальский зерновой терминал (ЗЗТ). Расположенный в 4 км от границы с Маньчжурией, он является флагманским объектом программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай". Мощность ЗЗТ, первого в России и крупнейшего в Евразии специализированного железнодорожного зернового терминала, составляет 8 млн тонн зерна в год.

"На переговорах была достигнута договоренность, что в рамках одного из совместных проектов сотрудничества НСЗК обеспечит поставку для сельскохозяйственного кластера СЭЗ Харбина до 3 млн тонн зерна. Для этого необходимо содействие китайских партнеров в обеспечении пропуска вагонов-хопперов из КНР на территорию России под погрузку на ЗЗТ. На данный момент этот способ перевозки зерна является самым экономически эффективным. Со стороны Минтранса РФ и РЖД соответствующие запросы были направлены в адрес КЖД", - говорится в сообщении.

Кроме того, были достигнуты договоренности о совместном развитии Забайкальского логистического кластера и увеличении грузопотока между РФ и КНР.

Программа "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" нацелена на увеличение экспорта зерна и продукции высоких переделов в страны АТР, Центральной Азии и Ближнего Востока.

ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" является диверсифицированным агропромышленным холдингом, который реализует на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока, а также по наращиванию производства зерна в этих регионах путем возвращения в оборот залежных земель и контрактного производства. Кроме ЗЗТ, в контур проектов группы входят транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом в Забайкальском крае, производственно-перерабатывающий кластер российско-китайской кооперации в области АПК "Нижнеленинское-Тунцзян" в Еврейской автономной области и морской зерновой терминал в Приморском крае.