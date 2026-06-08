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Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов на нескольких направлениях приостановили в Крыму, сообщает Минтранс республики в понедельник.

"Временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь - Джанкой и Армянск - Джанкой и Яркая - Симферополь (Пригородные поезда по маршруту Евпатория - Симферополь следуют до станции Яркая). Ранее было приостановлено движение на участках Джанкой - Соленое озеро, Джанкой - Азовская", - говорится в канале министерства в Max.

В ведомстве подчеркнули, что автобусное сообщение в Крыму функционирует в полном объеме. На участках, где движение пригородных поездов остановлено, организованы перевозки автобусами.

Как сообщалось, в ночь на понедельник было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования в Крыму. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

По данным оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", всех пассажиров поездов на территории Крыма эвакуировали на автобусах. В Минтрансе республики утром в понедельник заявили, что пассажиров поездов в сообщении с Крымом будут доставлять автобусами из Керчи в Симферополь.

Крым
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