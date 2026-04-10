Стэнфордский университет стал в России нежелательной организацией

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минюст внес калифорнийский Стэнфордский университет в реестр организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Решение о признании учебного заведения такой организацией ранее приняла Генпрокуратура.

Стэнфордский университет был основан в США в 1891 году. Это один из самых престижных частных университетов в мире.

Также в реестр внесены американский "Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям" и НПО из Германии "Кризисное моделирование для мира".