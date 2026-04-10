Мантуров провел в Сарове совещание с руководителями ядерного комплекса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Саров, где посетил объекты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) и Национального центра физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба правительства России в пятницу.

По её данным, в Сарове Мантуров провел совещание с руководителями федеральных ядерных организаций и предприятий ядерного оружейного комплекса, в ходе которого высоко оценил достижения саровского ядерного центра и его вклад в укрепление обороноспособности страны.

"Сегодня, наряду с безусловным исполнением государственного оборонного заказа, Центр успешно работает в интересах гражданского сектора промышленности. Решает стратегические задачи в области суперкомпьютерного моделирования, проектирует сложнейшие лазерные установки и исследует перспективные материалы. На укрепление технологического суверенитета государства также направлены ваши разработки в области микроэлектроники, приборостроения и цифровизации производственных процессов", - сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба.

"По итогам поездки был намечен ряд шагов по дальнейшему развитию научной и производственной инфраструктуры НЦФМ и РФЯЦ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По официальным данным, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ - ВНИИЭФ) - ведущее предприятие госкорпорации "Росатом". Создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта.

Согласно официальной информации, НЦФМ - современная площадка для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Создан по поручению президента РФ Владимира Путина, является флагманским проектом инициативы по открытию новой научной инфраструктуры в рамках Десятилетия науки и технологий в России (2022-2031).