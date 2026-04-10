В Ленобласти на берегу Финского залива нашли загрязнение нефтепродуктами

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области на берегу Кургальского полуострова выявили локальное загрязнение нефтепродуктами, сообщил председатель комитета госэконадзора региона Рамил Агаев.

"В рамках масштабного мониторинга береговой линии Финского залива, сотрудниками областной экологической милиции выявлено локальное загрязнение нефтепродуктами в районе береговой линии полуострова Кургальский", - уточнил он.

Были проведены работы по локализации и очистке береговой линии, гибели птицы и рыбы не выявлено.

Мониторинг проводится ежедневно, работы по очистке берега продолжатся до полной ликвидации, отметили в комитете

Ранее в апреле скопление нефтепродуктов нашли на берегу Финского залива у деревни Логи Кингисеппского района.