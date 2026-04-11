Лавров заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без гарантий безопасности

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы гарантии безопасности России, однако в Евросоюзе говорят только о таких гарантиях для Украины.

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", - приводятся слова Лаврова в сообщении МИД РФ в пятницу.

Министр поинтересовался, кому на Украине Брюссель хочет предоставить гарантии безопасности: "Режиму, который будет продолжать истреблять все русское?"

"Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно. Там готовы идти на все, в том числе и растаптывать некогда декларированные собственные - оказавшиеся лживыми - ценности и идеалы, ради утопической цели - стратегического поражения России", - добавил глава российского МИД.