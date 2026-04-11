Лавров заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без гарантий безопасности

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы гарантии безопасности России, однако в Евросоюзе говорят только о таких гарантиях для Украины.

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", - приводятся слова Лаврова в сообщении МИД РФ в пятницу.

Министр поинтересовался, кому на Украине Брюссель хочет предоставить гарантии безопасности: "Режиму, который будет продолжать истреблять все русское?"

"Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно. Там готовы идти на все, в том числе и растаптывать некогда декларированные собственные - оказавшиеся лживыми - ценности и идеалы, ради утопической цели - стратегического поражения России", - добавил глава российского МИД.

МИД РФ Евросоюз Брюссель Сергей Лавров
Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Мытищах

МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

 Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

 Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

Во Владикавказе после взрыва ввели режим ЧС

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1560 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов