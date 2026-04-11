Режим повышенной готовности введен в удмуртском Глазове из-за паводка

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Чепца продолжает повышаться, в Глазове введен режим повышенной готовности, сообщил глава города Сергей Коновалов в субботу.

"Ввели режим повышенной готовности для городских служб", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Коновалов отметил, что уровень в одной из рек - Сыге - снижается, но в другой - Чепце - продолжает повышаться.

По его словам, из находящегося рядом приюта для собак вывозят животных на места передержки, в том числе в помещения городской службы эксплуатации и ремонта и ЖКУ.

Он призвал жителей СНТ "Восход" и Западного поселка приготовиться к эвакуации.

"Пункты временного размещения эвакуированных готовы, в них при необходимости организуем питание", - добавил Коновалов.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, в субботу в регионе подтопленными остаются 185 придомовых территории, низководный мост и два участка межмуниципальной автодороги.