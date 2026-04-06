В Удмуртии возбудили дело о халатности по факту изоляции деревни из-за паводка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности по следам публикаций о нарушении прав жителей деревни в Вавожском районе на фоне паводка, сообщило управление СКР по региону.

"В ходе мониторинга СМИ установлено, что в результате закрытия моста через реку Вала в связи с паводком деревня Гуляево Вавожского района оказалась в полной транспортной изоляции", - говорится в сообщении.

Проезд легкового автотранспорта оказался невозможен, жители населенного пункта лишены возможности беспрепятственно приобретать продукты и медицинские препараты, школьники вынуждены учиться на удаленке.

В результате расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта закрыто по Гуляевскому мосту в Вавожском районе Удмуртии из-за паводка. Глава района Сергей Зорин заявлял, что доехать до деревни можно по объездному маршруту.