В Удмуртии возбудили дело о халатности по факту изоляции деревни из-за паводка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности по следам публикаций о нарушении прав жителей деревни в Вавожском районе на фоне паводка, сообщило управление СКР по региону.

"В ходе мониторинга СМИ установлено, что в результате закрытия моста через реку Вала в связи с паводком деревня Гуляево Вавожского района оказалась в полной транспортной изоляции", - говорится в сообщении.

Проезд легкового автотранспорта оказался невозможен, жители населенного пункта лишены возможности беспрепятственно приобретать продукты и медицинские препараты, школьники вынуждены учиться на удаленке.

В результате расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта закрыто по Гуляевскому мосту в Вавожском районе Удмуртии из-за паводка. Глава района Сергей Зорин заявлял, что доехать до деревни можно по объездному маршруту.

СКР Удмуртия Гуляево Вавожский район Гуляевский мост Сергей Зорин
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });