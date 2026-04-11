Угроза обвалов, оползней и камнепадов сохраняется на горных дорогах Дагестана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Закрытыми из-за непогоды остаются 12 участков дорог в Дагестане, сохраняется угроза обвалов, сообщила в субботу пресс-служба Минтранса республики.

"В связи с повторным ухудшением погодных условий с 4 по 11 апреля движение автотранспорта временно было закрыто либо затруднено на 63 участках автодорог регионального и межмуниципального значения в 28 муниципальном образовании. По состоянию на 13:00 мск 11 апреля 2026 года из 63 поврежденных участков закрыто 12 участков; движение автотранспорта восстановлено на 31 участках", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Дагестана призвали не выезжать в горные районы без необходимости.

"В связи с обильными осадками и высоким переувлажнением грунтов сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Минувшей ночью из-за сошедшего селя частично обрушилась дорога на Буйнакском перевале, движение осуществляется по правой полосе и обочине.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Третья волна паводка, по прогнозам Росгидромета, ожидается в Дагестане 11 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Чечне и Ингушетии на день раньше.