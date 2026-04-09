Режим ЧС федерального уровня установлен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова отнесла обстановку в пострадавших от наводнения республиках Дагестан и Чечня к ЧС федерального характера, передает корреспондент "Интерфакса" в четверг.

Ранее в регионах был установлен режим ЧС регионального уровня.

В четверг главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, от наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. человек пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог.