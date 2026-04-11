Порядка 300 приусадебных участков и 44 жилых дома подтоплены в Алтайском крае

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Паводок стал причиной подтопления 289 приусадебных участков, 44 жилых домов и трех участков автодорог в Алтайском крае, запланированы взрывные работы на Оби, сообщила в субботу пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, больше всего жилых домов подтопило в селе Хабары - 32 дома.

"В превентивных целях для разрушения ледовых заторов привлечен вертолет МИ-8 Алтайских авиалиний, запланированы взрывные работы на одном участке реки Обь в районе села Сибирка Шелаболихинского района и на участке реки Чумыш в районе села Староперуново Тальменского района", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по обеспечению населения водой и медикаментами, предметами первой необходимости. Сотрудники Роспотребнадзора работают на затопленных территориях, ведется контроль санитарно-эпидемиологической обстановки.

На территории Кытмановского, Хабарского и Залесовского районов работают группы специалистов с применением БПЛА.