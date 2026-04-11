Более 20 пострадавших в Нижнекамске остаются в больницах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На лечении остаются 21 пострадавший в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В больницах Татарстана, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава остаются 21 пострадавший в происшествии в Нижнекамске, один из них - в тяжелом состоянии", - сказал он журналистам в субботу.

Остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой, сообщил Кузнецов.

31 марта на предприятии "Нижнекамскнефтехим" при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Погибли 12 человек.