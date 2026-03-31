Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Сотрудники около территории завода "Нижнекамскнефтехим", где произошел пожар Фото: РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Причиной пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба предприятия.

"При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука "Нижнекамскнефтехима" от не установленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом", - говорится в сообщении.

"Основные производственные узлы "Нижнекамскнефтехима" не затронуты и продолжают работу", - подчеркивает компания.

