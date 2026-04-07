Обнаружено тело последнего пропавшего при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

Жертвами инцидента стали 12 человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Поисковая операция на месте пожара на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") завершена после обнаружения тела последнего специалиста, чье местонахождение оставалось неизвестным, сообщила пресс-служба компании.

Общее число жертв инцидента составило 12 человек.

Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации "Татспецнефтехимремстрой" и пожарный.

Ранее сообщалось, что 31 марта на НКНХ при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Пожар удалось потушить лишь на следующий день.

Основные производственные узлы НКНХ не были затронуты и продолжили работу. Доля выведенных из строя производств составила около 6% от совокупной мощности завода.

По состоянию на вечер 6 апреля в стационарах больниц Москвы, Казани и Нижнекамска находились 25 пострадавших при пожаре на НКНХ. Динамика их восстановления оценивается как позитивная.

НКНХ выплатит компенсации госпитализированным пострадавшим и семьям жертв, а также запустит программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });