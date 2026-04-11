Поиск

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Одной из целей "Роскосмоса" является снижение стоимости вывода грузов на орбиту, сообщил в субботу заместитель генерального директора госкорпорации Борис Глазков.

"Построить ракетную технику, которая снизит стоимость вывода грузов на орбиту - это наша миссия, наша цель. (...) Мы должны сделать вывод грузов на орбиту дешевым. Только так мы построим технический условный мост, порт в сторону космоса. Чем дешевле будет себестоимость вывода груза на опорную орбиту, тем приближаем ближе мы человечество ко всем этим горизонтам, о которых все говорили, и к ближнему, и к дальнему (космосу - ИФ)", - сказал Глазков на Молодежном космическом инженерном конгрессе в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Роскосмос Борис Глазков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

