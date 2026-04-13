На Камчатке за неделю произошло 12 землетрясений

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - У берегов Камчатки за неделю зарегистрировано 12 землетрясений, 10 из которых - афтершоки мощного землетрясения, случившегося 30 июля, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"С 6 по 12 апреля зарегистрированы 10 афтершоков. В населенных пунктах региона эти подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Также в акватории Кроноцкого залива произошло два подземных толчка силой до трех баллов, они не связаны с июльским землетрясением.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки, которые постепенно ослабевают.