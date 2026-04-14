Близ Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана в районе Марианских островов во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:04 по Москве во вторник землетрясения находился в 22 км северо-западнее острова Агрихан в составе Содружества Северных Марианских Островов (неинкорпорированной организованной территории США).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5.

Тихий океан Марианские острова
 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

