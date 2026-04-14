Близ Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана в районе Марианских островов во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:04 по Москве во вторник землетрясения находился в 22 км северо-западнее острова Агрихан в составе Содружества Северных Марианских Островов (неинкорпорированной организованной территории США).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5.