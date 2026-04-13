Землетрясение магнитудой 4,8 произошло возле Северных Курил

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано утром в понедельник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник в 07:05 по сахалинскому времени (воскресенье 23:05 по Москве) с эпицентром в 128 км южнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 51 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.