Поиск

Суд признал незаконными действия S7 Airlines, приводящие к овербукингу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура через суд добилась от S7 Airlines (авиакомпании "Сибирь) изменения порядка определения приоритета пассажиров и их отстранения от полета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой выявлен правовой акт авиакомпании по организации обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях, положения которого неправомерно устанавливали дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора", - говорится в сообщении.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура S7 Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8258 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });