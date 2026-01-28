Суд признал незаконными действия S7 Airlines, приводящие к овербукингу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура через суд добилась от S7 Airlines (авиакомпании "Сибирь) изменения порядка определения приоритета пассажиров и их отстранения от полета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой выявлен правовой акт авиакомпании по организации обслуживания пассажиров в сбойных ситуациях, положения которого неправомерно устанавливали дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров, в том числе подлежащих отстранению от полета.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора", - говорится в сообщении.