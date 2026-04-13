В ЕАО идет тушение двух природных пожаров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты лесоохраны тушат два природных пожара недалеко от сел в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Действуют два природных пожара - в 30 км юго-восточнее поселка Лондоко и в 5,6 км северо-восточнее поселка Бира", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров не уточняется. Отмечается, что с начала пожароопасного сезона установлено уже семь виновников палов.

С 11 апреля в регионе введен запрет на посещение лесов. В это время гражданам закрыт проход, въезд на транспортных средствах и проведение любых работ на территории лесного фонда.

В населенных пунктах области работают патрульные группы, задача которых - выявить нарушителей особого противопожарного режима.

В случае нарушений физические лица будут привлечены к административной ответственности и крупным штрафам, а крестьянско-фермерские хозяйства будут лишены государственной поддержки и ряда субсидий.