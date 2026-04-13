Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая возобновившееся повышение мировых цен на нефть на фоне отсутствия каких-либо договоренностей по итогам состоявшихся на выходных переговоров между США и Ираном относительно урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2754,47 пункта (+1,07%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,2%.

Подорожали акции "Роснефти" (+4,2%), "Татнефти" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,3%), "ФосАгро" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "Русала" (+2,1%), "Газпрома" (+2%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Полюса" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков. Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов. В сообщении Мичиганского университета отмечается, что почти все опросы потребителей, на которых основан индекс, проводились до объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,77%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 13 апреля.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Японии, Южной Кореи и Гонконга снижаются на 0,1-1,2%.

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

Мюрегинское водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

Арестован собственник склада пиротехники во Владикавказе, где произошел взрыв

В ЦПК сообщили о наземной отработке перспективного транспортного корабля для орбитальных станций

Порядка 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошло в пасхальную ночь в России

В Кремле заявили, что инструкции кораблям по сопровождению танкеров не могут быть публичными

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по вопросу территории заключаются в считанных километрах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8983 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1615 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов