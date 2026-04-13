Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая возобновившееся повышение мировых цен на нефть на фоне отсутствия каких-либо договоренностей по итогам состоявшихся на выходных переговоров между США и Ираном относительно урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2754,47 пункта (+1,07%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,2%.

Подорожали акции "Роснефти" (+4,2%), "Татнефти" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,3%), "ФосАгро" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%), "Русала" (+2,1%), "Газпрома" (+2%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Полюса" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков. Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов. В сообщении Мичиганского университета отмечается, что почти все опросы потребителей, на которых основан индекс, проводились до объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,77%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 13 апреля.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Японии, Южной Кореи и Гонконга снижаются на 0,1-1,2%.