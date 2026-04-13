В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке создает риски для продовольственной безопасности России, но вместе с тем и открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей, заявил через пресс-службу заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

"Текущая ситуация (на Ближнем Востоке -ИФ), с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой - открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей", - сказал он..

"В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами (прежде всего с государствами-членами ЕАЭС, БРИКС), в том числе путем создания совместных продовольственных резервов", - подчеркнул он.

По его оценке, при развитии конфликта на Ближнем Востоке "нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил".

Россия относится к наиболее обеспеченным продовольствием странам, у которой достигнуты целевые показатели самообеспеченности по основным видам продовольствия, отметил Масленников.

"Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки", - заявил замсекретаря СБ.

