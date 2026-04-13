Один человек погиб, пятеро ранены при атаках ВСУ в Запорожской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и пятеро пострадали в Запорожской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"За прошедшие сутки зафиксировано девять фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале в Max.

В Васильевском округе в селе Верхняя Криница при атаке БПЛА пострадал мужчина, он госпитализирован. Также погиб мужчина, передвигавшийся на мотоцикле.

В Михайловском округе повреждены два частных дома, пострадали мужчина и женщина. В Токмакском округе ранена женщина, в Пологовском - мужчина, добавил губернатор.