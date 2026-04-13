Один человек погиб, пятеро ранены при атаках ВСУ в Запорожской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и пятеро пострадали в Запорожской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"За прошедшие сутки зафиксировано девять фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале в Max.

В Васильевском округе в селе Верхняя Криница при атаке БПЛА пострадал мужчина, он госпитализирован. Также погиб мужчина, передвигавшийся на мотоцикле.

В Михайловском округе повреждены два частных дома, пострадали мужчина и женщина. В Токмакском округе ранена женщина, в Пологовском - мужчина, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

 Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

 В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

 Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов