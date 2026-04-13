Кабмин предложил давать срок до 7 лет за незаконный оборот цифровой валюты с крупным ущербом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила проект закона об уголовной ответственности за организацию незаконного обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

"Комиссия поддержала законопроект. Инициатива в рамках комплексного регулирования сферы обращения цифровой валюты предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 171(7)", - сказал собеседник агентства.

По его словам при этом предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

За совершение указанного преступления организованной группой или сопряженное с причинением ущерба либо с извлечением дохода в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, предусматривает проект закона.

Для целей проектируемой статьи крупным ущербом или доходом предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 млн рублей, а особо крупным - 13,5 млн рублей, отметил собеседник агентства.

Кроме того, в проекте закона предусматривается, что предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных проектируемой статьей 1717 Уголовного кодекса РФ, будет производиться следователями Следственного комитета РФ и следователями органов Федеральной службы безопасности.

Законопроект подготовлен Минфином России в целях реализации пункта 4.5 плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренного правительством РФ, отметил источник.