Кабмин предложил давать срок до 7 лет за незаконный оборот цифровой валюты с крупным ущербом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила проект закона об уголовной ответственности за организацию незаконного обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

"Комиссия поддержала законопроект. Инициатива в рамках комплексного регулирования сферы обращения цифровой валюты предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 171(7)", - сказал собеседник агентства.

По его словам при этом предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

За совершение указанного преступления организованной группой или сопряженное с причинением ущерба либо с извлечением дохода в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, предусматривает проект закона.

Для целей проектируемой статьи крупным ущербом или доходом предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 млн рублей, а особо крупным - 13,5 млн рублей, отметил собеседник агентства.

Кроме того, в проекте закона предусматривается, что предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных проектируемой статьей 1717 Уголовного кодекса РФ, будет производиться следователями Следственного комитета РФ и следователями органов Федеральной службы безопасности.

Законопроект подготовлен Минфином России в целях реализации пункта 4.5 плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренного правительством РФ, отметил источник.

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

 Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

 В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

 Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов