Минфин предложил упростить порядок вычетов по НДС для ряда сырьевых экспортеров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин внес в Госдуму законопроект с поправками к Налоговому кодексу, который позволит ряду экспортеров сырьевых товаров заявлять вычеты по НДС в момент постановки товаров на учет, а не после сбора полного пакета документов, подтверждающих экспорт. Перечень товаров, на которые распространится новый порядок, определит правительство.

"Здесь устанавливается порядок принятия к вычету суммы НДС налогоплательщиками, реализующими сырьевые товары. Они теперь смогут принимать НДС на момент постановки на учет товаров, а не в момент сдачи декларации и сбора всего пакета документов, подтверждающего факт экспорта. Здесь мы идем навстречу нашим сырьевым экспортерам с тем, чтобы они раньше могли заявлять вычеты по НДС", - заявил в думском комитете по бюджету замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сумма вычета остается прежней, меняется лишь момент, когда экспортеры вправе его заявить. До сих пор сырьевые компании могли получить вычет только после подтверждения факта экспорта, тогда как несырьевые налогоплательщики заявляли его при постановке товаров на учет.

Предполагается, что новый порядок вступит в силу с первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал) после принятия постановления правительства, которое определит перечень товаров, подпадающих под изменения.

Перечень сырьевых товаров для целей применения нулевого НДС при экспорте определен в п. 10 ст. 165 Налогового кодекса. К ним относятся минеральные продукты, продукция химической промышленности и связанных с ней других отраслей промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них. Коды видов этих товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС определяются правительством.

Алексей Сазанов Минфин НДС ЕАЭС Госдума
