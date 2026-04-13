Бесплатное подключение к газу фельдшерских пунктов и котельных могут освободить от НДС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предложил расширить перечень объектов, безвозмездное подключение которых к газовым сетям не облагается НДС. В список предлагается включить фельдшерские пункты, кабинеты врачей, амбулатории, а также котельные, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Это социальная мера. Предлагается расширить перечень объектов, в которых расположено газоиспользующее оборудование, оказание услуг по технологическому подключению к которым осуществляется безвозмездно, предлагается не признавать объектом налогообложения НДС. Этот перечень расширится на фельдшерские пункты, кабинеты врачей, амбулатории, а также котельные", - сказал Сазанов.

Речь идет о случаях бесплатного присоединения газоиспользующего оборудования к сетям без взимания платы с заявителей.

В соответствии с Налоговым кодексом, сейчас не облагается НДС безвозмездное подключение к газовым сетям домовладений физических лиц, использующих газ для личных нужд.