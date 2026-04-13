Соглашение РФ с ОАЭ о торговле услугами и инвестициях внесено в Госдуму на ратификацию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

Соответствующий проект закона (1205770-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ в понедельник.

Речь идет о ратификации соглашения, подписанного в Москве 7 августа 2025 года, сказал собеседник агентства.

Соглашение направлено на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг и осуществление деятельности на таком рынке для поставщиков услуг РФ и ОАЭ в дополнение к обязательствам, принятым сторонами соглашения в рамках Всемирной торговой организации.

Реализация соглашения позволит получить более благоприятные условия доступа российских услуг и поставщиков услуг на рынок ОАЭ в большем количестве секторов по сравнению с тем перечнем секторов, в отношении которых Абу-Даби принял на себя обязательства в рамках ВТО, а также позволит сформировать новые цепочки добавленной стоимости в торговую инфраструктуру, создавать предприятия на территории Эмиратов со 100-процентным российским капиталом в отдельных секторах услуг. Также соглашение будет способствовать расширению двусторонней торговли товарами, осуществляемой в рамках ранее подписанного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и ОАЭ посредством упрощения доступа к сопутствующим услугам, например, таким как финансовые, транспортные, логистические, консультационные и прочие.

Российским компаниям будет разрешено 100-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких секторах, как юридические услуги, компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания и анализ, техническое консультирование системы компьютерного резервирования, ремонт морских и воздушных судов, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, услуги, связанные с производством услуги в сфере управления, предусматривает соглашение.

Будет разрешено 70% участие в капитале компаний ОАЭ в таких секторах, как комплексные инженерные услуги, медицинские и стоматологические услуги, услуги аренды судов без экипажа, иного транспортного оборудования, пассажирские и морские перевозки. Во всех секторах услуг, по которым ОАЭ принимают специфические обязательства, за исключением финансовых, телекоммуникационных, турагентских и туроператорских услуг российские компании получают возможность открытия филиалов. Также российские инвесторы получают право учреждать компании со 100-процентным российским капиталом в отдельных свободных экономических зонах ОАЭ, в том числе в секторах финансовых, медицинских услуг и услуг новостных агентств.

В общей сложности в соответствии с соглашением ОАЭ принимает обязательства в 64 дополнительных подсекторах услуг по сравнению с обязательствами ОАЭ в рамках ВТО. Российская Федерация в соответствии с соглашением принимает на себя обязательства в отношении 12 дополнительных подсекторов по сравнению с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО.

Эмиратские компании получат возможность 100-процентного участия в капитале компаний в Российской Федерации в секторах услуг больниц, ремонта и обслуживания морских судов, кейтеринга на морском транспорте, аренды судов с экипажем, отдельных авиатранспортных услуг, высшего образования и прочих образовательных услуг. Компании ОАЭ получат возможность открытия филиалов в секторах розничной торговли, отелей и ресторанов, ремонта и обслуживания самолетов, а также оказания без ограничений архитектурных услуг, услуг по размещению и подбору персонала, услуг кинотеатров.

