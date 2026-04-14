Рубио примет участие в переговорах Израиля и Ливана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Госдепартамента.

По его данным, посол США в Ливане Мишель Исса и советник Госдепартамента Майкл Нидхэм также войдут в состав американской делегации на переговорах.

Израильскую и ливанскую делегации возглавят их послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад соответственно.

"Этот разговор станет продолжением диалога о том, как обеспечить долгосрочную безопасность северной границы Израиля и поддержать решимость правительства Ливана восстановить полный суверенитет над своей территорией и политической жизнью", - сказал чиновник.

"Израиль находится в состоянии войны с "Хезболлой", а не с Ливаном, поэтому нет причин, по которым два соседа не должны разговаривать", - добавил он.

Переговоры между Ливаном и Израилем запланированы в Вашингтоне во вторник. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".

Тем временем в ливанском радикальном движении "Хезболла" считают переговоры Ливана с Израилем "бесполезными" и выступают против их проведения.