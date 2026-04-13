"Хезболла" выступает против переговоров Ливана с Израилем

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В ливанской "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил в понедельник лидер группировки Наим Касем.

"Мы отвергаем переговоры с Израилем. Они бесполезны", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Касем заявил, что целью переговоров является разоружение "Хезболлы". В связи с этим он призвал власти Ливана отказаться от подобных контактов с Израилем.

"Ни у кого нет права принуждать Ливан к такому подходу без внутреннего консенсуса между сторонами в нашей стране. А на данный момент такого консенсуса нет", - подчеркнул он.

Он отметил, что группировка не сдастся и продолжит отвечать на израильские удары.

Переговоры между Ливаном и Израилем запланированы в Вашингтоне во вторник. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".