Кошта приветствовал решение президента Ливана запретить "Хезболле" воевать

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Предоставление ливанским властям полномочий по разоружению "Хезболлы" - единственное устойчивое решение для восстановления международной стабильности Ливана, заявил на пресс-конференции председатель Европейского совета Антониу Кошта.

""Хезболла" представляет собой экзистенциальную угрозу для Ливана и опасный дестабилизирующий фактор для международного мира и безопасности. ЕС приветствует историческое решение президента (Ливана Жозефа - ИФ) Ауна о запрете военной деятельности "Хезболлы", - сказал он после двухдневного визита в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

Он заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Ливан.

"Переговоры, состоявшиеся вчера между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, являются позитивным шагом. Крайне важно, чтобы эти переговоры продолжались и приносили результаты - ради народа и ради перспективы мира", - добавил Кошта.

Переговоры между Израилем и Ливаном проходили 14 апреля в Вашингтоне. Ранее президент Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон". В ливанском движении "Хезболла" в преддверии этих переговоров назвали их "бесполезными" и выступили против.

Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

