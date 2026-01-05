Женщина госпитализирована после атаки БПЛА на Елец

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке БПЛА на Елец, пострадал один человек.

"В Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. Пострадала одна женщина - у неё баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что других пострадавших нет. В квартирах повреждены стекла.

В настоящее время проводится обследование территории и обезвреживание обломков.