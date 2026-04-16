Глава "Росатома" заявил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о крайне сложной ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре.

"Действительно, ситуация крайне сложная. Одна из линий атак, как считают наши противники, это полная деморализация коллектива (станции - ИФ) и жителей города", - сказал он на расширенной коллегии Федерального медико-биологического агенства (ФМБА) России.

Он напомнил, что за последние годы станция 14 раз теряла полное электроснабжение, в том числе на срок более месяца.

"Такого никогда не было в истории атомной промышленности, чтобы мощные блоки с загруженным топливом оставались без какой-либо внешней электроэнергии в течении более месяца", - сказал Лихачев.

Он отметил, что профессионализм коллектива ЗАЭС позволяет успешно справляться с трудностями.