Глава "Рособоронэкспорта" заявил о готовности поставлять современное вооружение Малайзии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия позитивно оценивает перспективы военно-технического сотрудничества с Малайзией, готова поставлять современное вооружение, заявил через пресс-службу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы с оптимизмом смотрим на развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы продолжать оснащение малайзийских вооруженных сил самыми современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" организует объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia (DSA) 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.

"На DSA 2026 Рособоронэкспорт покажет новейшую российскую продукцию, проверенную в реальных условиях и доказавшую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди образцов - истребитель 5 поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надежным партнерам России, барражирующие боеприпасы и БПЛА", - заявил Михеев.

По данным "Рособоронэкспорта", за последние годы выставка в Малайзии стала одним из важных оборонных мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, входит в число крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники.

"В рамках деловой программы Рособоронэкспорта на DSA 2026 запланированы встречи с делегациями министерств обороны и других силовых ведомств Малайзии и дружественных России стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, планируются переговоры с представителями государственных и частных компаний о расширении проектов военно-технологического сотрудничества с российскими предприятиями", - сообщила пресс-служба.

"Рособоронэкспорт" ознакомит участников выставки с новейшими образцами вооружений. В сегменте стрелкового оружия будут представлены автоматы Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперская винтовка Чукавина СВЧ. В зоне БПЛА - разведывательные комплексы и барражирующие боеприпасы, в том числе "С350М-Э", "Ланцет-Э", "КУБ-2Э", "РУС-ПЭ", и "Скат 350М".

"Рособоронэкспорт продемонстрирует делегациям партнеров многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", которые сегодня успешно эксплуатируются более чем в 20 странах", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для оснащения сотрудников сил спецопераций представят бронежилет "Нептун-1", интеллектуальный дневной оптический прицел DHF 4-28x56 Harrier, тепловизионные прицелы и приборы разведки, оптико-электронный прибор "АНТИСВИД-2Н". В зоне кибербезопасности впервые покажут решение по противодействию современным кибератакам "Echo".

