Чиновники обсуждают смягчение условий роста цены на биржевых торгах топливом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Регуляторы обсуждают смягчение условий роста цены на биржевых торгах нефтепродуктами, но итоговое решение за профильными ведомствами, сообщил "Интерфаксу" глава "Петербургской биржи" Игорь Артемьев.

"Обсуждаются разные варианты. И Минэнерго обсуждает их на своих еженедельных планерках, и Биржевой комитет в ФАС поднимает тему. И у (вице-премьера Александра - ИФ) Новака на совещаниях этот вопрос обсуждался. Например, (изменение шага роста цены - ИФ) до 0,5%, но сейчас рано об этом говорить. Сначала регуляторы должны все мнения сложить и вместе у вице-премьера принять решение. Мы, как биржа, всегда готовы, однако решают регуляторы. Поэтому они должны между собой договориться, как лучше для рынка. Биржа исполнит любое решение профильных ведомств", - сказал он.

Комментируя вопрос о планируемых соглашениях между регуляторами и нефтяниками по поставкам топлива на внутренний рынок, Артемьев сказал: "На обсуждение этих соглашений нас не приглашают. Знаю только, что правительство интересуют объемы, которые своевременно должны поставляться на внутренний рынок. Чтобы не возникало дефицита, чтобы рынок был сбалансирован, чтобы, в том числе через биржу, наполнять оптовое звено. Варьирование и управление объемами - это каждодневная работа Минэнерго с нефтяниками, которые ответственно выполняют свои обязательства".

В конце марта "Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензином и ДТ. С 25 марта границы колебания цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизтопливо летнее и межсезонное установлены следующим образом: шаг роста - плюс 0,01%, шаг снижения - минус 10%. Для дизтоплива зимнего и арктического остались прежние границы колебания цены.

Ранее по основным видам нефтепродуктов действовал шаг цены плюс 0,5%, минус 10%. Собеседники агентства на топливном рынке называют жесткими установленные с 25 марта ограничения. Примерно такие же меры вводились Петербургской биржей в сентябре 2025 года на фоне постоянного роста цен на нефтепродукты. Тогда предельные границы колебания по бензинам составили от плюс 0,01% до минус 20%. И в тот момент мера стала эффективной - долгое время осенью 2025 года цены на бензины и ДТ были в устойчивом боковике, хотя и находились на рекордных уровнях.

С конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения "Петербургская биржа" ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). С апреля в Россииначался сезонный спрос на нефтепродукты. Российские НПЗ сталкиваются с вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы начинаются и их плановые ремонты.

В качестве поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщал глава ФАС Максим Шаскольский.