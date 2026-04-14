Поиск

Чиновники обсуждают смягчение условий роста цены на биржевых торгах топливом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Регуляторы обсуждают смягчение условий роста цены на биржевых торгах нефтепродуктами, но итоговое решение за профильными ведомствами, сообщил "Интерфаксу" глава "Петербургской биржи" Игорь Артемьев.

"Обсуждаются разные варианты. И Минэнерго обсуждает их на своих еженедельных планерках, и Биржевой комитет в ФАС поднимает тему. И у (вице-премьера Александра - ИФ) Новака на совещаниях этот вопрос обсуждался. Например, (изменение шага роста цены - ИФ) до 0,5%, но сейчас рано об этом говорить. Сначала регуляторы должны все мнения сложить и вместе у вице-премьера принять решение. Мы, как биржа, всегда готовы, однако решают регуляторы. Поэтому они должны между собой договориться, как лучше для рынка. Биржа исполнит любое решение профильных ведомств", - сказал он.

Комментируя вопрос о планируемых соглашениях между регуляторами и нефтяниками по поставкам топлива на внутренний рынок, Артемьев сказал: "На обсуждение этих соглашений нас не приглашают. Знаю только, что правительство интересуют объемы, которые своевременно должны поставляться на внутренний рынок. Чтобы не возникало дефицита, чтобы рынок был сбалансирован, чтобы, в том числе через биржу, наполнять оптовое звено. Варьирование и управление объемами - это каждодневная работа Минэнерго с нефтяниками, которые ответственно выполняют свои обязательства".

В конце марта "Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензином и ДТ. С 25 марта границы колебания цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизтопливо летнее и межсезонное установлены следующим образом: шаг роста - плюс 0,01%, шаг снижения - минус 10%. Для дизтоплива зимнего и арктического остались прежние границы колебания цены.

Ранее по основным видам нефтепродуктов действовал шаг цены плюс 0,5%, минус 10%. Собеседники агентства на топливном рынке называют жесткими установленные с 25 марта ограничения. Примерно такие же меры вводились Петербургской биржей в сентябре 2025 года на фоне постоянного роста цен на нефтепродукты. Тогда предельные границы колебания по бензинам составили от плюс 0,01% до минус 20%. И в тот момент мера стала эффективной - долгое время осенью 2025 года цены на бензины и ДТ были в устойчивом боковике, хотя и находились на рекордных уровнях.

С конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения "Петербургская биржа" ввела жесткое ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов (0,01%). С апреля в Россииначался сезонный спрос на нефтепродукты. Российские НПЗ сталкиваются с вынужденными внеплановыми ремонтами, а в весенние месяцы начинаются и их плановые ремонты.

В качестве поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также в числе мер для внутреннего рынка обсуждается продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщал глава ФАС Максим Шаскольский.

Игорь Артемьев Максим Шаскольский Минэнерго ФАС Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

 Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

 Экс-главный архитектор Москвы стал куратором проектов ВЭБа в сфере городской экономики

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Один человек погиб, пятеро ранены в Липецкой области в результате атаки ВСУ

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов